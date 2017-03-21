Могадишо, 21 марта, 2017, 19:34 — ИА Регнум. В столице Сомали Могадишо менее чем в километре от президентского дворца взорвался заминированный автомобиль, 21 марта сообщает Reuters.

@Peta_de_Aztlan Взорванный автомобиль

«Террорист протаранил контрольно-пропускной пункт возле национального театра», — заявил представитель полиции Ахмед Хусейн.

Национальный театр находится примерно в 300 метрах от хорошо укрепленного комплекса, известного как Вилла Сомали, в котором находятся правительственные учреждения.

Ни одна террористическая организация пока не взяла ответственность за нападение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 марта Национальная армия Сомали уничтожила семь боевиков-исламистов на юго-западе страны.