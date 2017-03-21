Москва, 21 марта, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Леонидом Тибиловым

Сегодня Тибилов прибыл в Москву по приглашению российского лидера. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, прежде всего, в социально-экономической сфере, а также предстоящие выборы главы Южной Осетии.

Путин отметил, что у России и Южной Осетии сложились крепкие союзнические отношения. «Мы развиваем наши отношения на основе нашего базового Договора, подписаны ещё документы по секторальным направлениям — в целом всё реализуется», — сказал президент России.

По оценке Путина, ситуация в Южной Осетии стабилизировалась. Российский лидер отметил, что необходимо и дальше наращивать обороноспособность Южной Осетии, а также решать вопросы социально-экономического характера.

На предстоящих выборах главы Южной Осетии Путин пожелал Тибилову удачи.

«Надеюсь, что всё пройдёт в рамках действующей конституции, при соблюдении законов Южной Осетии и в конечном итоге создаст новые благоприятные условия для развития», — сказал президент России.

В свою очередь Тибилов отметил, что за последние пять лет в Южной Осетии проделана большая работа по улучшению положения дел в республике. Он подчеркнул, что эта работа была бы невозможна без широкомасштабной российской помощи.

«По прошествии пяти лет, подводя итоги работы, ответственно могу сказать, что при той полномасштабной помощи, которая была оказана Российской Федерацией, сегодня Южная Осетия изменилась», — сказал Тибилов.

Глава Южной Осетии поблагодарил Путина за то доверие, которое российский лидер ему оказывал на протяжении последних лет. «Здоровья, процветания великой России!» — пожелал Тибилов.

Напомним, в апреле 2017 года в Южной Осетии пройдут выборы президента. Основными фаворитами являются действующий президент Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов.