Калуга, 21 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум.



Старость

Сиделка 99-летнего калужского пенсионера подозревается в краже 108 тысяч рублей. В хищении средств работников социальной службы заподозрила племянница пенсионера, о чем рассказала полицейским.

Как сообщили 21 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, прибывшие на место происшествия сотрудники следственно — оперативной группы установили, что постоянно закрепленная за больным пенсионером сотрудница социальной службы более недели находилась на амбулаторном лечении, а ухаживала за ним подменная сиделка.

53-летняя женщина призналась, что уже более 16 лет трудится сиделкой в социальном центре и ранее правонарушений не совершала, но увидев в бельевом шкафу своего подопечного крупную сумму денег, — не удержалась и взяла их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Большая часть похищенных денег была изъята. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в 2016 году на территории Калужской области было зарегистрировано 16 193 преступления. Полицейскими раскрыто 8 тыс. преступлений и установлено почти 6 тыс. лиц, их совершивших. В регионе отмечается сокращение всех видов краж на 17,6%.