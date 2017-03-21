Москва, 21 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Ремонт и модернизация ТАКР «Адмирал Кузнецов» по проекту, разработанному ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро», продлятся от от двух до трех с половиной лет, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Сергей Власов.

Mil.ru Тяжёлый авианесущий крейсер ;Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»

Сергей Власов подчеркнул, что сроки конкретных работ будут напрямую зависеть от финансирования проекта в целом. При этом Власов не назвал общей суммы, которая потребуется для воплощения проекта в жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт и модернизация ТАКР «Адмирал Кузнецов» начнутся в первой половине 2017 года и будут производиться Центром судоремонта «Звездочка».

Напомним, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» был спроектирован Невским ПКБ и полноценно вошел в строй в начале 1990-х годов. За это время авианосец нес боевую службу и ни разу не проходил ремонта и модернизации.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев рассказал журналистам, что дальний морской поход к берегам Сириии российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» показал его техническую готовность к выполнению задач и дал бесценный боевой опыт.