Москва, 21 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации провел встречу с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Талгат Таджуддин

Сообщается, что Путин обсудил с Таджуддином текущие вопросы деятельности мусульманской уммы.

Отмечается, что встреча состоялась в продолжение регулярного общения главы государства с представителями российских религиозных конфессий.

Напомним, 16 марта Путин встречался с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.