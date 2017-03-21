Киев, 21 марта, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Киев не получит налоговых преференций в вопросе уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сегодня, 21 марта, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с городскими, поселковыми и сельскими головами, передает ИА REGNUM.

President.gov.ua Владимир Гройсман и Пётр Порошенко

По его словам, снижение доли уплаты НДФЛ с 60% до 40% для столицы приведет к аналогичному снижению уровня налоговых отчислений из других городов Украины. При этом Гройсман напомнил, что на долю Киева приходится самый большой объем сбора от НДФЛ, поскольку столица является бизнес-центром страны.

«Столица является городом, где фактически консолидирован весь бизнес, все центральные офисы тут находятся, они платят консолидированные налоги. Проблема, чтобы для Киева сделать 60% (оставить Киеву 60% от объема НДФЛ — ИА REGNUM ) в том, что всем городам всей страны необходимо понизить до 50%. Это нарушит формулу поступлений в бюджеты, поэтому это невозможно сегодня делать», — считает Гройсман.

Премьер отметил, что 40% НДФЛ, которые остаются в бюджете Киева, составляют значительную сумму.

Кроме того, Гройсман прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году на уровне 3%. «Мы планируем с вами 2017 год с 3% экономическим ростом. Это означает, что у украинцев будет больше работы, они будут больше получать заработной платы, вы (местные органы власти — ИА REGNUM ) будете больше собирать налогов», — прогнозирует Гройсман.

Он считает, что благодаря дальнейшей децентрализации местные бюджеты вырастут на 25%. «Мы предусматриваем 25% роста (местных бюджетов — ИА REGNUM ). Но я убежден в том, что этот рост может быть и превышен, и в каждом регионе будет отдельно, потому что каждый из вас самостоятельно организует работу по консолидации и уплате налогов в местный бюджет», — пояснил Гройсман.

Премьер также заверил, что в 2018 году на Украине впервые будет создан Государственный дорожный фонд. «С 2018 года запускается дорожный фонд. Мы передадим местные дороги на места и передадим средства на места», — пообещал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2017 год с 2,8% до 1,9% из-за торговой блокады отдельных регионов Донбасса. Также 20 марта украинское правительство пересмотрело макроэкономические прогнозы по экономике Украины. Согласно оптимистическому сценарию, темпы развития экономики в 2017 году замедлятся на 1,2%, а инфляция ускорится на 1,8 п.п. При этом до конца 2017 года национальная валюта может обвалиться еще на 3 гривны по отношению к доллару. По пессимистическому сценарию — 5,6 грн. за 1 доллар. Если сейчас курс гривны колеблется в районе 27/1, то к концу года гривна может девальвировать до 30/1 или даже 32,6/1.

Кроме того, согласно пессимистическому сценарию, ВВП упадет на 2,5%. Влияние на номинальный ВВП составит минус 39 млрд гривен (1 млрд 450 млн долл.). Инфляция добавит 8,5 п.п. Из-за девальвации поступления от импортного НДС перекроют ожидаемый недобор этого налога от сокращения импорта.

Напомним, в 2015 году мэр города Киева Виталий Кличко выразил недовольство тем, что столица платит в центральный бюджет Украины 60% НДФЛ. По словам Кличко, госбюджет ставит Киев в условия выживания, что не способствует развитию. «А сейчас нас ставят в такую ситуацию, когда мэр вынужден будет приходить к премьеру и просить: дайте нам на этот или другой инфраструктурный объект… Я общался с депутатами, и очень странно было услышать слова некоторых из них, что киевляне «жируют». Я говорю: вы выйдите на улицу, пообщайтесь с людьми. Цены в Киеве выше, чем в других регионах, стоимость жизни высока, и люди выживают в этих очень сложных условиях. И я могу сказать, что это — бюджет не развития, а выживания», — сказал Кличко.

При этом Кличко признал, что Киевская таможня финансирует инфраструктурные проекты в столице.