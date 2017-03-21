Москва, 21 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Россия и Индонезия начали процесс согласования проекта контракта на закупку для индонезийских ВВС российских истребителей Су-35, сообщил журналистам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов.

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

Глава российской делегации на открывшейся в малайзийском городе Лангкави оружейной выставке LIMA-2017 Михаил Петухов заявил, что переговоры по согласованию проекта контракта на поставку самолетов Су-35 в Индонезию уже ведутся. При этом Петухов не исключил, что подписание контракта состоится в самое ближайшее время.

Общая сумма сделки пока не разглашается.

Михаил Петухов уточнил, что количество истребителей будет определено после окончательного согласования основных условий контракта.

Напомним, Россия и Индонезия уже два года проводят переговоры о поставке истребителей Су-35, относящихся к поколению 4++.

Ранее СМИ сообщали, что Москва и Джакарта достигли предварительного соглашения о закупке партии самолетов из 12−18 машин.

Справка:

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Истребитель оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги. В системах вооружения и обнаружения истребителя использованы технологии пятого поколения истребителей, обеспечивающие воздушной машине значительное превосходство над боевыми самолетами своего класса.