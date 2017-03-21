Выборг, Ленинградская область, 21 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Реставрация объектов исторического парка Монрепо в Выборге Ленинградской области начнется в апреле 2017 года. Об этом сегодня, 21 марта, на первом заседании общественного совета по сохранению культурного наследия региона сообщил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vbglenobl.ru Парк Монрепо в Выборге

По словам главы района, в 2017 году на территории города Выборг в рамках соглашения Министерства культуры РФ и Всемирного банка реализуется два инвестиционных проекта. Один из них — реставрационные работы в парке Монрепо для восстановления его исторического облика.

«В 2015 году по проекту была получена положительная госэкспертиза, в 2016 году состоялся конкурс по выбору генподрядчика. В апреле начнутся восстановительные работы», — сказал Геннадий Орлов.

Как сообщил глава комитета по культуре Ленобласти Евгений Чайковский, на работы в парке Монрепо потребуется 2,2 млрд рублей: 2 млрд рублей будет выделено Всемирным банком, еще 200 млн на проект направит бюджет региона. Он также уточнил, что реставрационные работы в парке займут около двух лет, и на это время доступ на объект будет ограничен.

«Там будут пилиться старые деревья, высаживаться новые, будет планировка, будет строиться оранжерея новая, создаваться хозяйственные постройки. Как сейчас, он, конечно, не будет работать. Если какую-то часть парка будут открывать, то это будет решать его руководство. С апреля парк закрывается», — сообщил Чайковский.

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«Парк Монрепо» (в переводе с французского — «Моё отдохновение») — единственный в России скальный пейзажный парк. Расположен близ Выборга на побережье бухты Защитная Выборгского залива в северо-западной части острова Твердыш. Общая площадь парка составляет 180 га.

Парк состоит из исторической и природной зон. Историческое ядро музея-заповедника составляет усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX вв. Его история связана с именем президента Санкт-Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году.

В начале XIX века здесь был построен Усадебный дом и Библиотечный флигель, а позже в парке появились мостики, павильоны и другие объекты. До 1939 года в усадьбе жили родственники барона Николаи. В конце 80-х годов был образован Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

Территория музея-заповедника включает в себя усадебный комплекс (Главный усадебный дом и Библиотечный флигель), памятники архитектуры эпохи классицизма, скальный пейзажный парк — памятник садово-парковогоискусства конца XVIII — начала XIX вв., лесопарковый массив, часть акватории бухты Защитная, прибрежные острова.

Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» является одной из важнейших достопримечательностей Выборга. В 2010 г. Монрепо отметил 200 лет со дня своего основания.