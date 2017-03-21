В Запорожье радикалы заблокировали офис Сбербанка
Киев, 21 марта, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Украинские радикалы заблокировали центральный офис российского Сбербанка в Запорожье. Об этом сегодня, 21 марта, сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что представители украинской партии «Национальный корпус», созданной на базе нацистского батальона «Азов», заблокировали центральный офис российского Сбербанка в городе Запорожье.
Кроме того, радикалы провели акции протеста против деятельности Сбербанка и Альфа-банка в Николаеве.
В Запорожье радикалы заблокировали вход в отделение бетонными блоками и завесили его баннерами. Работа офиса была остановлена. В Николаеве радикалы заклеили здание офиса Сбербанка наклейками и забросали его пакетами с красной краской.
Напомним, ранее радикалы блокировали работу центрального отделения Сбербанка в Киеве, полностью замуровав его шлакоблоками.
Такие действия радикалов вызваны тем, что Сбербанк объявил о том, что начинает обслуживание клиентов по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик. После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал ввести санкции против российских банков на Украине, а радикалы начали блокирование их отделений.
Власти Украины, как обычно, не смогли противостоять радикалам и через какое-то время ввели против российских банков санкции.
Так, с 16 марта сроком на один год власти Украины ввели санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
Глава Сбербанка Герман Греф уже заявил, что ищет варианты быстрого ухода с Украины.