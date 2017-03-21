Киев, 21 марта, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Украинские радикалы заблокировали центральный офис российского Сбербанка в Запорожье. Об этом сегодня, 21 марта, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Сообщается, что представители украинской партии «Национальный корпус», созданной на базе нацистского батальона «Азов», заблокировали центральный офис российского Сбербанка в городе Запорожье.

Кроме того, радикалы провели акции протеста против деятельности Сбербанка и Альфа-банка в Николаеве.

В Запорожье радикалы заблокировали вход в отделение бетонными блоками и завесили его баннерами. Работа офиса была остановлена. В Николаеве радикалы заклеили здание офиса Сбербанка наклейками и забросали его пакетами с красной краской.

Напомним, ранее радикалы блокировали работу центрального отделения Сбербанка в Киеве, полностью замуровав его шлакоблоками.

Такие действия радикалов вызваны тем, что Сбербанк объявил о том, что начинает обслуживание клиентов по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик. После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал ввести санкции против российских банков на Украине, а радикалы начали блокирование их отделений.

Власти Украины, как обычно, не смогли противостоять радикалам и через какое-то время ввели против российских банков санкции.

Так, с 16 марта сроком на один год власти Украины ввели санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Глава Сбербанка Герман Греф уже заявил, что ищет варианты быстрого ухода с Украины.