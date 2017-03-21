Ярославль, 21 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Ярославле может быть установлен памятник Екатерине II. Об этом на заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля сказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Сергей Калинин. Чиновник не стал уточнять детали, сказав, что это только идея, которая нуждается в проработке.

Wikimedia.org Екатерина Вторая, худ. Ф. Рокотов

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, речь идет о комплексе мер по увековечиванию памяти императрицы, которая утвердила регулярный план города и дважды лично посещала его.

На последнем заседании топонимической комиссии при мэрии города был вынесен вопрос о переименовании одной из центральных улиц — Андропова (на этой улице находится мэрия Ярославля) в Екатерининскую. Такую идею высказал заместитель мэра по социальной политике Иван Лилеев. По мнению Лилеева, императрица достойна увековечивания ее памяти.

Но члены топонимической комиссии большинством голосов отвергли предложение по переименованию улицы Андропова (глава КГБ и генеральный секретарь КПСС Юрий Андропов в 1930-х был первым секретарем обкома комсомола Ярославской области).

Члены комиссии мотивировали это тем, что переименование одной улицы негармонично: улица Екатерининская будет соседствовать с Революционной, Кирова и Нахимсона. А переименовывать все прилегающие улицы слишком затратно.

«Одну улицу переименовывать нет смысла, а если называть по-новому соседние, то проблемы у ярославцев будут нарастать как снежный ком. Почему именно называть улицу Андропова Екатерининской, если раньше у нее было другое название — Ростовская. С таким же успехом ее можно переименовать и в Ростовскую. Памятник Екатерине II можно установить, но возникает вопрос, почему ей, а не Александру III. Если человек достаточно сделал для России и Ярославля, то почему бы не установить. Правда, я плохо себе представляя место, где его можно поставить на этой улице», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты города, доктор искусствоведения, профессор Татьяна Злотникова.

Идея переименовать улицу существует давно и регулярно обсуждается в городе.