Чебоксары, 21 марта, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Налог с продаж — «однозначно очень плохой налог», а попытка «вброса» этой идеи через прессу — «полная дискредитация положений послания президента России» и «очень опасная игра с общественным мнением». Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперты, комментируя появление в СМИ информации о возврате налога с продаж.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Депутат Госдумы от Чувашии, член фракции «Справедливой России» Олег Николаев полагает, что подобный «вброс в СМИ неких предполагаемых решений в налоговой сфере — полная дискредитация положений послания президента России», а также его призывов на прошедшем 16 марта съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП).

«Владимир Владимирович заявлял, что все подходы к налоговому решению надо обсуждать максимально широко. И раньше времени такого рода заявления не должны выходить. Потому что сама идея введения налога с продаж, как и озвученная ранее идея увеличения НДС, на мой взгляд, — абсолютно непрофессиональное решение с точки зрения развития экономики, социальной защиты населения в нынешних условиях», — подчеркнул Олег Николаев.

Парламентарий отметил, что «налог с продаж — однозначно очень плохой налог», так как он не только отразится на инфляции, но и «категорически противоречит даже целевым показателям, которых придерживается правительство, Центробанк, иные государственные органы»: «И если давать предложения, то надо давать в совокупности. Если планируется ввести налог с продаж, то для того, чтобы удержать цены и нивелировать последствия, нужны и иные налоговые манёвры, которые положительным образом будут влиять на экономическую ситуацию и на ценовую политику, которую будет ощущать народ. Тогда это будет понятно. А посыл только в одном разрезе — очень опасная игра с общественным мнением», — сказал депутат Госдумы.

Олег Николаев также высказал предположение, если таким «вбросом» хотят «замерить, как реагирует общество на эти посылы, то это очень непрофессиональный подход к выработке решений»: «Потому что любые налоговые изменения сильно будоражат максимально широкие круги — как бизнес, так и простое население. Помимо таких заявлений, есть исследования, в соответствии с которыми очевидно, что всё больше и больше говорят о том, что налоговая нагрузка, которая растёт на все категории населения, за последние годы начинает зашкаливать».

Депутат городского собрания Чебоксар Дмитрий Евсеев также считает, что принимать решения надо в комплексе, а не рассматривать только один вид налога. «Хорошо было бы пересмотреть всю налоговую систему. Потому что, если в нагрузку к НДС ещё и налог с продаж введут, то ничем хорошим это не закончится. Это будет просто налог, который может очень серьёзно ударить по индивидуальным предпринимателям, отразится на инфляции. Но сама по себе идея очень хорошая, потому что этот налог по идее должен идти в местные бюджеты, закрывая бюджетные «дыры», которые сейчас закрываются федеральными субсидиями», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на источник в правительстве появилась информация о том, что предлагаемое Минфином повышение НДС до 22% могут заменить действовавшим ранее в России налогом с продаж (НСП). Налог с продаж может появиться в 2019 году. Если предложение Минфина не пройдет, то альтернатива ему — введение дополнительного торгового сбора на муниципальном и региональном уровнях. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России НСП был введен в 1991 году и составлял 5%, позднее он был заменен НДС.

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Напомним также, что 16 марта на съезде РССП президент Владимир Путин заявил, что внутриправительственные дискуссии по тем или иным вопросам не нужно выносить на обсуждение публики до принятия конкретных решений. Когда речь зашла об изменениях в налоговой системе, глава государства отметил, что этот вопрос совсем недавно обсуждался в правительстве, и там нет никаких решений, в связи с чем его рано выносить на суд общественности. «Это говорит о том, что у нас продолжаются утечки», — отметил президент, подчеркнув, что любые утечки порождают ненужные ожидания или тревоги, а это негативные явления. «Вопрос не в дискуссии на профессиональном уровне — она, конечно, должна быть открытой. Вопрос в том, что я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами», — пояснил российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём послании в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин, говоря о налоговой системе, предложил «в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых объединений».

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