Хельсинки, 21 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В ситуации мировой нестабильности не входящая в военные блоки Финляндия может рассчитывать только на себя. При этом у страны уже несколько лет есть возможность подать заявку на членство в альянсе, и финские власти готовы к этому. Об этом заявил посол Финляндии на Украине Юха Виртанен в интервью украинскому изданию «Деловая столица».

Nicolas Raymond Флаг НАТО

«Общая ситуация в мире в плане безопасности сейчас крайне нестабильна. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Учитывая тот факт, что Финляндия не принадлежит ни к одному из военных альянсов, наша страна надеется исключительно на свои силы», — заявил Виртанен, отвечая на вопрос корреспондента украинского издания о том, чувствует ли себя в безопасности Финляндия сегодня. Посол подчеркнул, что его страна имеет сильную и обороноспособную армию, а на военные расходы ежегодно выделяется «1,3% ВВП в зависимости от инвестирования в экономику страны».

Говоря об отношении Финляндии к НАТО, Виртанен указал на то, что у Хельсинки уже несколько лет есть возможность подать заявку на членство в альянсе. По его словам, финские власти готовы к этому. «Но когда будет принято такое решение финским правительством и парламентом, пока неизвестно. Все зависит от развития общей картины безопасности в Европе и мире. Если возникнет такая необходимость, то в нашей стране может состояться даже всенародный референдум по вопросу вступления в НАТО», — отметил посол Финляндии на Украине.

Он также упомянул о том, что власти Финляндии обеспокоены так называемой гибридной войной, поэтому в настоящий момент страна работает над созданием центра по борьбе с гибридными угрозами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время своего визита в Финляндию вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о возможном присоединении Киева к работе центра по противодействию гибридным угрозам, который откроется в этом году в Хельсинки. В сфере противодействия гибридным атаками Украина имеет уникальный опыт, в изучении которого очень заинтересована финская сторона, подчёркивалось в сообщении для прессы, опубликованном на правительственном портале. Известно, что в проекте примут участие США и отдельные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и страны Прибалтики.

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Отметим, что ранее Александровский институт Хельсинкского университета сообщил о завершении исследовательского проекта «Россия и гибридная война». В докладе проанализированы военный потенциал РФ внешняя политика и политика обороны и безопасности страны, а также методы ведения Россией «информационной войны». В феврале этого года стало известно о том, что рамках масштабного проекта МВД по борьбе с гибридными угрозами будут разработаны поправки в закон, которые ограничат право лиц с двойным российско-финляндским гражданством занимать военные должности в оборонительных силах страны.