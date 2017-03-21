Калуга, 21 марта, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Школьные автобусы и муниципальный общественный транспорт получили право бесплатного проезда по калужским платным участкам автомобильной магистрали М3 «Украина», сообщает 21 марта корреспондент ИА REGNUM.

lya Plekhanov Школьный автобус

Администрация Малоярославецкого района и «Автодор» достигли договоренности о бесплатном проезде школьных автобусов и общественного транспорта по платным участкам автотрассы М3 «Украина».

Также для удобства местных жителей перед пунктом взимания платы, расположенном на 136 км в районе поселка Ноздрино (Малоярославецкий район), организован разворот, позволяющий проехать в сторону альтернативной дороги.

По данным «Автодора», для жителей поселка в ближайшее время будет организован подземный переход под трассой М3 «Украина». Кроме того, принято решение о запрещении разворота и поворота налево в районе деревни Головтеево при движении в сторону Москвы, что позволит повысить безопасность дорожного движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение установить на 92 года плату за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина» вызвало недовольство калужан.