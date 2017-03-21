Салехард, 21 марта, 2017, 19:36 — ИА Регнум. На Ямале сокращается доля импорта некоторых товаров. Первые месяцы 2017 года показали, что на ямальских прилавках стало больше растительного масла, произведенного в России, — на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На 5% снизилась доля импортной рыбной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО.

Юлий Клевер. В рыбном магазине. 1938

Практически все остальные показатели остаются на уровне 2016 года. По данным анализа импортозависимости округа, большая часть потребляемой в субъекте продукции — отечественного производства: мясо и мясопродукции — 81,1%; молоко и молокопродукты — 96,2%, рыбная продукция — 79,1%, овощи — 86,1%, фрукты — 56,4%.

Причем в 2016 году на Ямале было добыто рекордное за последние 15 лет количество рыбы — 9892 тонны. В условиях полного запрета на вылов муксуна и нельмы и квотирования прочих сиговых 63% улова пришлось на частиковые и тресковые виды. Общие уловы первого месяца 2017-го на 267 тонн превысили январские итоги прошлого года. Среди сиговых рыб в уловах преобладают ряпушка, пелядь, пыжьян и щекур.

По надоям молока показатели 2015 года превышены на 20 тонн. Сегодня на предприятиях округа содержится 1045 голов крупного рогатого скота, в том числе 507 дойных коров. Молочное животноводство в округе является одной из социально значимых отраслей сельского хозяйства. Натуральной молочной продукцией обеспечиваются учреждения социальной сферы и население автономного округа.

Также специалисты департамента отмечают, что плодооовощная продукция в округе сегодня стоит дешевле, чем в 2016 и 2015 годах. Капуста белокочанная за два года подешевела на 20 рублей — сегодня на Ямале ее отпускают в среднем по 32 рубля за килограмм. Репчатый лук за два года упал в цене на 15 рублей, морковь — на 11 рублей, яблоки — на 10 рублей.

Согласно итоговым показателям 2016 года, специалисты департамента фиксируют увеличение потребления продуктов питания в целом. Так, на Ямале продано 34,5 тысячи тонн мясной продукции, что почти на две тысячи тонн больше, чем в 2015 году. Молочной продукции продано без малого 108 тыс. тонн, прибавка к реализации прошлого года — 8 тыс. тонн. В 2016 жители округа купили на 433 тонны больше рыбы и на 160 тонн больше сыра. Кроме того, ямальцы стали есть больше сладкого: сахара продано 9 700 тонн — на 218 тонн больше, чем в 2015, прибавка по кондитерским изделиям составила 344 тонны.

Почти на 1400 тонн больше в 2016 ямальцы съели овощей, по сравнению с 2015 годом. На 2720 тонн больше продано фруктов, на 236 тонн больше в округе продано макаронных изделий, почти на 230 тонн — круп. Судя по статистике, ямальцы стали чаще готовить выпечку дома: муки в округе куплено на 2 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

Снизились продажи лишь по двум позиция. Это соль — ее реализовано 2043 тонны или на 73 тонны меньше, и рыбные консервы — всего за год их продано 987 тонн, на 30 тонн меньше, чем в 2015 году.