Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону утверждён эскиз памятника «Солнечному клоуну» Олегу Попову, который появится у главного входа в здание цирка. Большинство голосов горожан отдано за макет скульптора Светланы Букке, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 21 марта.

Rostov-gorod.ru Эскиз памятника

Автор мемориала изобразила Народного артиста СССР сидящим на лавочке с корзиной, рядом со знаменитым клоуном — его верный друг. Пёс стоит на задних лапах. Скульптурную композицию отольют из бронзы.

Точной даты установки памятника нет, известно, что изготовление и установка мемориала будут произведены за счет внебюджетных средств.

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Напомним, свой эскиз памятника «Солнечному клоуну» в январе предложил известный российский скульптор Зураб Церетели. Его проект одобрил директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Олег Попов умер от остановки сердца во время гастролей в Ростове-на-Дону 2 ноября 2016 года. Похоронен артист на кладбище в Германии. На его могиле будет установлено надгробие по эскизу ростовчанина Александра Маркина. Проект одобрила вдова артиста Габриэла Леман-Попова.