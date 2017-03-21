Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 17:22 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Аварийный дом

Ростовская область досрочно завершила программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. За это время благоустроенное жилье получили более 2,6 тыс. донских семей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития региона 21 марта.

Вместе с тем, на Дону утверждена новая программа по переселению граждан из «гнилушек», согласно которой к 2030 году новое жилье взамен старого получат 8,5 тыс. жителей области.

Всего в регионе с 1 января 2012 года по 1 апреля 2014 года специалисты насчитали более 165 тыс. аварийных кв. метров. Расселять жильцов опасных объектов начнут в 2018 году, ежегодно выделяя на эти цели из средств региональной казны по 500 млн рублей. Общий объем финансирования программы составит 7 млрд рублей.

Стоит отметить, что жителям Ростовской области не всегда удается признать своё жилье аварийным. Так, в январе текущего года активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта выявили случаи административных барьеров при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в Ростове-на-Дону. Горожане нескольких домов пожаловались на чиновников, которые не хотят признать, что их жилье представляет угрозу для жизни.

В частности, с такой ситуацией столкнулись жители домов по улицам Баумана, Тургеневская и переулку Братскому. «Фронтовики» пообещали оказать помощь в разрешении жилищного вопроса.

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В центре Ростова-на-Дону рухнул аварийный дом с жильцами

Напомним, в июле прошлого года переселить семью из подлежащего сносу дома администрацию Ростова-на-Дону обязал суд. В прокуратуру Ленинского района обратился житель микрорайона. Чиновники переселить его семью из ветхого дома, который вот-вот рухнет, не спешили. При этом, согласно действующему законодательству, ростовчанин имел право на новое жилье вне очереди.

В начале 2017 года семье из города Шахты, проживающей в аварийном доме, местная администрация предоставила жилье также только после того, как в дело вмешались сотрудники надзорного ведомства.

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