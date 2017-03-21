Псков, 21 марта, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В Пскове судебные приставы арестовали четыре автобуса государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» за долги по налогам в сумме более 6 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), арест наложен на два автобуса МАЗ и два ЛИАЗа.

User 699 Псковские автобусы

Исполнительное производство было возбуждено в январе 2017 года: были наложены запреты на регистрационные действия с автотранспортными средствами, на регистрационные действия в налоговой инспекции, а также на проведение расходно-кассовых операций. «Но оплата задолженности так и не поступила», — пояснили в пресс-службе управления ФССП арест принадлежащего предприятию имущества, отметив, что если предприятие-должник не сможет рассчитаться по долгам, арестованное имущество будет передано на реализацию.

По данным прокуратуры Псковской области, у ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» накопилась задолженность по выплате заработной платы перед работниками на сумму свыше 18 млн рублей.

Напомним, ранее по требованию прокуратуры был уволен и.о. генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт — его уличили в том, что в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия он также являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций. Кроме того, как выявила Счётная палата Псковской области в ходе проверки деятельности «Псковпассажиравтотранса», собственный автомобиль Toyota Land Cruiser Гизбрехт сдавал в аренду предприятию, заработав, таким образом, около 4 млн рублей.