Москва, 21 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Качество питьевой воды, подаваемой жителям Москвы и Подмосковья по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует нормативным требованиям и отличается стабильностью, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Москвы осуществляется из трех поверхностных источников (р. Москва, Учинское и Клязьминское водохранилища) и из 250 подземных источников (преимущественно на территории Новой Москвы).

Водосборная площадь около 50 тысяч кв. км охватывает территории Московской, Тверской и Смоленской областей, подвержена значительному хозяйственному освоению и характеризуется высокой плотностью населения.

Основной ресурсоснабжающей организацией в области водоснабжения, а также сбора и очистки хозяйственно-бытовых стоков является АО «Мосводоканал».

«Несмотря на неудовлетворительное качество воды поверхностных источников питьевого водоснабжения, связанное с высокой техногенной нагрузкой из-за значительного хозяйственного освоения и плотности населения на территории вышеуказанных областей, качество питьевой воды соответствует нормативным требованиям», — говорится в сообщении.

Напомним, контроль безопасности питьевой воды осуществляется Управлением Роспотребнадзора по г. Москве и АО «Мосводоканал» в 199 контрольных точках по 161 показателю.

Вопросы организации обеспечения населения безопасной питьевой водой находятся на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по г.Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Московской области планируется запустить 100 станций для очистки воды. На развития Восточной системы водоснабжения выделено порядка 1 млрд рублей. В 2016 году в области было введено 60 станций очистки воды.