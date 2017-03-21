Москва, 22 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 22 марта, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием министра транспорта РФ Максима Соколова, парламентарии также обсудят налоговую и денежную политику, сообщает ИА REGNUM .

FOTOBANK.ER Зал заседаний Государственной думы

Депутаты зададут министру вопросы о дорожном строительстве и безопасности на дорогах, рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). «Будет интересное обсуждение, есть много вопросов как по дорожному строительству, так и по безопасности на дорогах, многие другие вопросы, касающиеся транспорта», — отметил он.

Меняется определение страны происхождения товаров

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о ратификации Договора об определении страны происхождения товаров в рамках СНГ. «Вводится новое понятие определения страны происхождения товаров, в соответствии с которым можно будет определить, в какой степени тот или иной товар был обработан, можно ли считать страной происхождения именно эту страну», — указал Жуков. Также Госдума обсудит законопроект, касающийся усиления защиты прав адвокатов в момент их привлечения к ответственности в качестве подозреваемых.

Переводы на Украину ограничат

Нижняя палата парламента рассмотрит в третьем чтении законопроект об ограничении трансграничных переводов денежных средств из России в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ. Законопроект был инициирован после введения запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года как «зеркальная мера», однако действие нормы не ограничивается только Украиной.

В законопроекте идет речь о запрете на получение переводов денежных средств из России, запрете на привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры, расположенных в России, запрет на участие в платежных системах. В то же время при введении этих запретов такие переводы допускаются в рамках российских и иностранных платежных систем только при условии, что оператор платежной системы находится под прямым или косвенным контролем российских юрлиц.

Попавшие под санкции смогут не платить налоги

Кроме того, Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ купонный доход по корпоративным облигациям. В ходе рассмотрения этого документа во втором чтении была одобрена норма, согласно которой физлица, попавшие под санкции ЕС и США, могут объявить себя налоговыми нерезидентами РФ, даже если они постоянно проживают в России, в том случае, если в данном налоговом периоде они были налоговыми резидентами иностранного государства. Для этого они могут подать соответствующее заявление в ФНС. Перечень государств, их объединений, союзов и учреждений, чьи санкции дадут гражданам России право освободиться от статуса налогового резидента России, должно будет составить правительство России. Норма вводится в действие задним числом — с 1 января 2014 года.

Автор поправки, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») отверг обвинения в том, что поправка освобождает фигурантов санкционных списков от уплаты налогов. Если гражданин признает себя резидентом другого государства, он «заплатит подоходный налог не 13%, а 30%, то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении», указывает Макаров.

Правительство РФ поддержало поправку. «Правительство поддерживает поправку, так как считает, что она снимает неопределенность и создает способ защиты в сложной ситуации, в которой оказались некоторые из наших граждан», — заявил ранее замглавы Минфина Илья Трунин на заседании Госдумы.

Между тем эксперты указывают, что стандартным для России методом устранения двойного налогообложения является зачет иностранного налога, и, согласно этой поправке, двойному резиденту предоставляется полное освобождение вне зависимости от суммы уплаченного налога за рубежом. Кроме того, справка о налоговом резидентстве в офшоре дает право не уплачивать налоги и не подавать декларацию о прибыли контролируемой иностранной организации (КИК) в России.