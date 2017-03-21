Калининград, 21 марта, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Новым вице-премьером Калининградской области по внутренней политике станет мэр Новоуральска Свердловской области Владимир Машков. Эту информацию, курсирующую в Калининграде больше недели в виде слухов, сегодня, 21 марта, подтвердил сам градоначальник.

Стоп-кадр Новоуральской вещательной компании Машков в проруби

В беседе с уральскими журналистами, как уточняет портал «Устав.ком», он сказал: «Сейчас должность врио губернатора занимает молодой, 30-летний Антон Алиханов. Теперь он укрепится уральской управленческой школой и мудростью».

Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), поскольку там расположен завод по переработке высокообогащенного урана. По данным СМИ, кандидатура на пост калининградского вице-премьера была предложена замначальника Управления внутренней политики Администрации президента Александром Харичевым, который не так давно возглавлял управление по работе с регионами ГК «Росатом».

7 апреля 2017 года Владимиру Машкову исполнится 63 года. Мэром Новоуральска он работает с 2012 года.

Уральская редакция ИА REGNUM отмечает, что Владимир Машков довольно много времени проводит в соцсети «Фейсбук», охотно комментируя новости как Новоуральска, так и в целом России.

Судя по аккаунту, Машков побывал в январе-феврале в Калининграде, посвятив этому событию несколько постов с фотографиями харчевни, брусчатки и немецких довоенных домов.

Кроме того, известно, что Машков сочиняет стихи, которые исполняет под гитару. Например, во время заплыва новоуральского клуба зимнего плавания «Белый медведь» мэр не только искупался в мороз, но и спел песню собственного сочинения, в которой есть такие строки: «Нас жёстко ласкают уральские ветры, но мы проплываем свои километры!»

Осенью 2016 года местный экспертный клуб «Аналитик» определил две возможных группы кандидатов предстоящей губернаторской гонки в Свердловской области. В первую группу вошёл и Владимир Машков, на что градоначальник так отреагировал в «Фейсбуке»: «А что не генсеком ООН?» И далее: «Большое видится на расстоянии… Лет так через… надцать, может, кто-то что-нибудь скажет доброе про Машкова. А, может, и нет».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что прежний вице-премьер Калининградской области Александр Егорычев был уволен на прошлой неделе. По данным региональных СМИ, этот чиновник аффилирован с бизнес-структурами, планировавшими «историческое воссоздание» в Калининградской области бывшего охотничьего имения военного преступника Геринга под элитный комплекс.