Владикавказ, 21 марта, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Во Владикавказе началась высадка саженцев роз. Работникам «Зеленстроя» столицы Северной Осетии нынешней весной придется потрудиться — меценаты подарили городу 10 000 кустов роз. Об этом ИА REGNUM 21 марта сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Шесть тысяч из них будут высажены на Проспекте Мира, еще четыре тысячи украсят территории у Мемориала Славы и у Площади Воссоединения. Благодарность руководству компании «Городские цветы», которая передала в дар Владикавказу такой щедрый подарок выразил глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов. По его словам, розы станут «прекрасным подспорьем в деле озеленения столицы».

Как считают в мэрии, розы, наряду с тюльпанами, станут визитной карточкой Владикавказа. Кроме того, городские клумбы украсят тагетес, гератум и петунии.

Нынешний подарок — одно из проявлений меценатства в республике, примеров которого довольно много, как отметили в администрации Владикавказа. Среди проектов, в которых участвуют североосетинские бизнесмены, в том числе работы по реставрации объектов архитектурного наследия.