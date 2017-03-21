Ярославль, 21 марта, 2017, 16:44 — ИА Регнум. 21 марта на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка депутаты познакомились с Сергеем Тарасовым. Его кандидатуру для утверждения на пост первого заместителя мэра внес глава города Владимир Слепцов.

City-yaroslavl.ru Сергей Тарасов

Депутат Андрей Лихачев поинтересовался за что будет отвечать новый чиновник. Сергей Тарасов ответил, что его задача — межведомственная координация структур мэрии.

«Межведомственная координация структур мэрии, заместителей мэра, координация ключевых проектов мэрии, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства. В этих вопросах стыкуются полномочия различных структур мэрии. Какие-то подразделения, скорее всего будут закреплены за мной непосредственно. Я не собираюсь давать указания департаментам, отделам, подразделениям. Моя задача — стратегически собрать работу к одной цели. Если мэр города увидит какой-то недостаток в работе, то он поручает мне углубиться в этот вопрос. Так уже было с вопросом муниципального предприятия «Волна». Я его взял под свою ответственность, и назвали эту работу «выводом предприятия на безубыточную деятельность. Необходимо вывести все муниципальные предприятия на безубыточную деятельность», — заявил Сергей Тарасов.

Членов комиссии подобный ответ не удовлетворил, депутаты попросили на заседание муниципалитета 22 марта внести конкретику в функционал первого заместителя мэра. При этом кандидатура Тарасова была поддержана членами комиссии единогласно.

Сергей Тарасов родился в 1981 году. Окончил юридический факультет Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ. В 2003—2006 годах работал в органах прокуратуры Тверской области, в 2007—2012 работал в аппарате Совета Федерации где работал специалистом 1 разряда, консультантом, главным консультантом в комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2013—2015 работал заместителем главного государственного жилищного инспектора Московской области. В 2016 — директор по капитальному ремонту в ОАО «Ярстройзаказчик». В настоящее время — советник мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.