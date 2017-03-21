У мэра Ярославля появится заместитель по заместителям
Ярославль, 21 марта, 2017, 16:44 — ИА Регнум. 21 марта на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка депутаты познакомились с Сергеем Тарасовым. Его кандидатуру для утверждения на пост первого заместителя мэра внес глава города Владимир Слепцов.
Депутат Андрей Лихачев поинтересовался за что будет отвечать новый чиновник. Сергей Тарасов ответил, что его задача — межведомственная координация структур мэрии.
«Межведомственная координация структур мэрии, заместителей мэра, координация ключевых проектов мэрии, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства. В этих вопросах стыкуются полномочия различных структур мэрии. Какие-то подразделения, скорее всего будут закреплены за мной непосредственно. Я не собираюсь давать указания департаментам, отделам, подразделениям. Моя задача — стратегически собрать работу к одной цели. Если мэр города увидит какой-то недостаток в работе, то он поручает мне углубиться в этот вопрос. Так уже было с вопросом муниципального предприятия «Волна». Я его взял под свою ответственность, и назвали эту работу «выводом предприятия на безубыточную деятельность. Необходимо вывести все муниципальные предприятия на безубыточную деятельность», — заявил Сергей Тарасов.
Членов комиссии подобный ответ не удовлетворил, депутаты попросили на заседание муниципалитета 22 марта внести конкретику в функционал первого заместителя мэра. При этом кандидатура Тарасова была поддержана членами комиссии единогласно.
Сергей Тарасов родился в 1981 году. Окончил юридический факультет Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ. В 2003—2006 годах работал в органах прокуратуры Тверской области, в 2007—2012 работал в аппарате Совета Федерации где работал специалистом 1 разряда, консультантом, главным консультантом в комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2013—2015 работал заместителем главного государственного жилищного инспектора Московской области. В 2016 — директор по капитальному ремонту в ОАО «Ярстройзаказчик». В настоящее время — советник мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.