Москва, 21 марта, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В России появится единая база педофилов, также в Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за укрывательство педофилов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта. Законопроект планируется подготовить в течение недели.

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Участники рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, поддержали предложения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»).

В частности предлагается включить в законопроект такие предложения, как введение уголовной ответственности за укрывательство педофила, внесение изменений в статью 134 УК и привести ее в соответствие со статьей 132 УК, установить повышенную ответственность за совершение преступлений сексуального характера лицами в отношении несовершеннолетних, проживающих с ними в одной квартире, ввести геномную регистрацию обвиняемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, ввести пожизненный административный надзор в отношении лиц, совершивших изнасилование и иные преступления сексуального характера, сообщила Яровая.

Кроме того, предлагается приостановить сроки давности в отношении преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков до достижения потерпевшим 18-летия.

Законопроектом предлагается также дифференцировать уголовную ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, в том числе, предусмотрев повышенную уголовную ответственность за понуждение двух и более несовершеннолетних, а также понуждение через интернет.

Планируется повысить уголовную ответственность за серийные преступления против половой неприкосновенности, так как действующие сегодня статьи «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» не содержат квалифицирующих признаков в виде совершения преступлений в отношении двух и более несовершеннолетних.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы Роскомнадзор в течение суток с момента получения решения уполномоченного органа уведомлял правоохранительные органы об обнаруженном сайте, на котором размещена детская порнография или объявления о привлечении детей в качестве исполнителей для участия в съемках порнографического характера», — говорит Яровая.

В Госдуме также намерены сделать обязательной судебно-психиатрическую экспертизу для осужденных за преступления против половой неприкосновенности.

По мнению депутатов, правоохранители должны незамедлительно приступать к поиску ребенка, в отношении которого поступило заявление о его исчезновении и сделать все, чтобы в кратчайшие сроки определить, где он находится и успеть спасти. «Считаю необходимым дать возможность правоохранительным органам получать сведения о местонахождении ребенка, определяя его геолокацию через мобильный телефон», — сообщила Яровая.

Не менее важны и меры профилактического характера и защиты детей-жертв преступлений. Так, вице-спикер Госдумы предлагает сделать обязательным участие педагога и психолога при допросе потерпевшего ребенка не только на стадии предварительного, но и в рамках судебного следствия.

Для профилактики и дальнейшей невозможности доступа совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе страдающих педофилией, к работе с детьми, планируется создать единую общедоступную межведомственную всероссийскую информационную базу таких лиц.