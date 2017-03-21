Санкт-Петербург, 21 марта, 2017, 16:41 — ИА Регнум. После длительного перерыва возобновляется регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Таллином. С 15 мая 2017 года рейсы на этом направлении будет выполнять эстонская авиакомпания Nordica, сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 марта, в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» — управляющей компании аэропорта «Пулково».

Самолет CRJ900 авиакомпании Nordica

Авиасообщение между Петербургом и Таллином было прервано осенью 2015 года. Ранее полеты на этом маршруте выполняла авиакомпания Estonian Air, которая прекратила свое существование в ноябре 2015 года.

Компаний Nordica, как ожидается, будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на самолетах Bombardier CRJ900, рассчитанных на 88 пассажиров. Время в пути составит 50 минут.

Как отмечают в «Пулково», во время полетов между Санкт-Петербургом и столицей Эстонии пассажирам будут предоставляться бесплатные напитки (кофе, чай, вода), пресса, разрешен бесплатный провоз багажа, действует программа Miles&More.

«Столица Эстонии неизменно остается для жителей Петербурга и Северо-Запада России востребованным деловым и туристическим направлением, а также популярным пунктом транзита для продолжения путешествия в другие страны», — прокомментировал коммерческий директор управляющей компании аэропорта «Пулково» Евгений Ильин.

Концерн Nordic Aviation Group, который с марта 2016 года работает под брендом Nordica, на 100% принадлежит эстонскому государству.

Как сообщало ИА REGNUM, в петербургском аэропорту ожидают рекордного пассажиропотока по итогам 2017 года. За первые два месяца текущего года он уже вырос на 30% по сравнению с тем же периодом 2016 года.