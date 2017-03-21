Стокгольм, 21 марта, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Швеция является рекордсменом по числу пограничных проверок среди стран Шенгенской зоны, получивших специальное разрешение на осуществление паспортного контроля на внутренних границах Евросоюза. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает шведское издание The Local.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Въезд закрыт

Так, например, с июля по август 2016 года шведские пограничники выполнили 3,2 млн проверок, что в восемь раз превышает аналогичный показатель в Германии (394 тыс. проверок). В то же время Норвегия и Дания осуществили 436 тыс. и 871 тыс. пограничных проверок соответственно. Австрия не предоставила данных о пограничном контроле на своих границах.

Столь высокие показатели в Швеции объясняют тем, что представители правоохранительных органов выполняют проверку практически каждого транспортного средства на мосту Эресунн, соединяющем Данию и Швецию, в то время как другие страны проводят лишь случайные проверки на своих границах. Несмотря на большое число проверок, представители пограничного контроля королевства задерживают каждый месяц порядка 300 нелегальных беженцев — это значительно меньше, чем в Дании и Германии, отмечает шведское издание.

Напомним, что Швеция, Австрия, Германия, Дания и входящая в Шенгенскую зону, но не являющаяся членом ЕС, Норвегия продлят временный контроль на отдельных участках границы внутри Шенгена до мая 2017 года.

Впервые власти Швеции ввели временный пограничный контроль из-за наплыва беженцев в ноябре 2015 года. Стоит отметить, что в начале миграционного кризиса в Европе королевство придерживалось «политики открытых дверей». Однако в 2015 году Швеция стала второй после Германии самой популярной страной для просителей убежища из Африки и Ближнего Востока, приняв 163 тыс. просителей убежища. На пике миграционного кризиса в скандинавскую страну ежедневно прибывало около 1500 беженцев.

В результате в 2016 году Стокгольм резко сменил курс и стал принимать меры по ужесточению миграционной политики. Летом прошлого года парламент королевства принял закон, ужесточающий правила предоставления вида на жительство в стране. Новая политика в отношении беженцев помогла существенно снизить миграционный поток — в 2016 году убежища у шведских властей попросили 29 тыс. человек.