Минск, 21 марта, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Белоруссии необходим новый энергоисточник для того, чтобы быть независимым в этом плане государством. Такую задачу перед белорусскими учеными поставил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил сегодня, 21 марта, во время своей рабочей поездки по Могилевской области, пишет агентство «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что белорусские ученые должны изобрести какой-либо новый источник энергии, чтобы Минск «на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».

Глава Белоруссии также обратил внимание на то, что местные ученые периодически разрабатывают различные важные технические и другие новшества. Однако предприятия по различным причинам отказываются их внедрять. Александр Лукашенко заявил, что подобного не должно случаться, потому что все разработки, которые в будущем могут упростить и модернизировать процесс производства, в обязательном порядке необходимо использовать.

ИА REGNUM ранее сообщало, что газовый спор между Москвой и Минском продолжается с начала 2016 года. Позиция Минска заключается в том, что цены на российский газ, по ее мнению, слишком высоки. Поэтому республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российское голубое топливо и хочет платить за тысячу кубометров не $132, а $73. Несмотря на контракты, Белоруссия в одностороннем порядке стала платить за газ меньше.

Москва же заявляет, что она не дополучила $300 млн в 2016 году за поставки газа. В качестве стимуляции Россия в начале этого года приняла решение более чем на треть сократить поставки беспошлинной нефти в республику. Позднее Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российскому черному золоту. Кроме того, на своей пресс-конференции 3 февраля 2017 года белорусский лидер заявил, что без нефти из РФ будет сложно, неэффективно и дорого, однако возможно. Говоря об этой ситуации, Лукашенко сказал, что не станет выбивать между независимостью страны и российской нефтью. Кстати, к марту нынешнего года долг Белоруссии за российский газ составил около $600 млн.

Также что касается черного золота, то в конце декабря прошлого года федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти. В Минске сказали, что если не удастся договориться, то они планируют с 1 февраля повысить тариф на прокачку российской нефти. Однако это повышение с российской стороной согласовано не было. Эксперты изначально отмечали, что этот спор может привести к уменьшению поставок нефти из России в Белоруссию. Причем разрешение этого вопроса невозможно было бы добиться без достижения компромисса в вопросе цены и долга за российский газ.

Спор о транзите российских энергоносителей начался в сентябре 2016 года. Тогда белорусская сторона в одностороннем порядке повысила тариф в среднем на 50%. В «Транснефти» это назвали нарушением межправительственное соглашение. В ноябре рост тарифов составил и вовсе 20,5%, что также произошло без согласования в компанией. В связи с этим в конце декабря Москва направила Минску свои предложения для разрешения спора. Оно подразумевало рост тарифа на 11,76 и 5,8%, а переговоры по этому и другим энергетическим вопроса планировали продолжить уже в 2017 году.

В настоящее время белорусская правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко находится в Москве. Стороны проводят переговоры по вопросам нефти и газа. По оценкам экспертов, которых ранее опрашивало ИА REGNUM, сторонам все же удастся выработать компромисс, так как в этом заинтересованы и РФ, и Белоруссия. Отмечалось также, что стороны планируют разрешить все энергетические проблемы до конца марта этого года.