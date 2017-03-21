Москва, 21 марта, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Российский рубль будет ждать конкретных действий Центробанка РФ или активных движений на рынке нефти, чтобы сдвинуться из бокового диапазона в ту или иную сторону, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 21 марта, внимание на себя обращает евро в паре с рублем. Днем валюта торгуется по 61,79 руб. (+0,4%) за счет активного прироста пары евро/доллар на международном рынке Форекс. Пара евро/доллар успела пройти к 1,08, в область февральских максимумов. Европейскую валюту толкают вверх французские новости: первые предвыборные дебаты выиграл лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон и оставил Марин Лен Пен позади», — отметила эксперт.

По ее мнению, «дебаты важны, так как они позволяют партиям высказаться, а населению — максимально точно определиться с выбором. Похоже, что покупателям евровалюты по душе подобные итоги: у Ле Пен довольно агрессивная предвыборная кампания, к тому же французы совершенно не уверены в том, что их экономика может себе позволить выход из ЕС».

Стоимость нефти днем умеренно дорожает. Пока инвесторы не беспокоятся насчет вечерней публикации данных по запасам черного золота от американского института нефти, полагая, что пауза в фазе роста запасов сохранится. Впрочем, ситуация может измениться очень быстро, и фундаментальный фон сменится на благоприятный для «медведей», — пояснила Бодрова.

«Все это находит отражение в поведении и рублевых пар. До конца текущего торгового дня доллар США останется в пределах 57,10−57,65 рубля, а евро проторгуется в коридоре 61,85 рубля», — высказала свое мнение эксперт.

Сегодня, 21 марта, границы 57,10−57,85 руб. за доллар США держат американскую валюту слишком крепко. Официальные курсы Центробанка РФ на 22 марта для доллара США пересмотрены на понижение (-5 коп., до 57,23 руб.), для евро — на повышение (+4 коп., до 61,73 руб.). Нефть марки Brent торгуется по $51,78 (+0,3%).