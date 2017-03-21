Киев, 21 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. США навязывает Украине внешнее управление, заявил депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на заседании парламента, передает Vesti-ukr.com.

Goodfreephotos.com Дядя Сэм

Как считает депутат, Америка «унижает Украину, демонстрируя на весь мир, что украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику».

Ляшко добавил, что «руководство вахтера из американского посольства» не лучше, чем правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого украинские националисты обвиняли в том, что им «руководят из российского посольства».

«Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить?» — сказал депутат, отметив, что у украинской нации «тысячелетняя история», которую Америка «должна уважать».

Напомним, ранее произошел инцидент в Верховной раде при определении состава комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Парламент не смог выбрать между двумя кандидатурами — Нейджелом Брауном и Робертом Сторчем.

После этого Америка разослала письма украинским парламентариям с указанием проголосовать за лоббируемую США кандидатуру Роберта Сторча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США с 2014 года активно участвуют в политической жизни Украины. После поддержанного Америкой майдана и госпереворота Киев регулярно обращается к Америке за помощью как военной, так и политической.

Эксперты отмечают, что Вашингтон нередко посещают представители партий Украины, в том числе и правящих, например, «Блок Петра Порошенко».

Также США заявляли, что они «отслеживают на постоянной основе» ситуацию на Украине с блокадой Донбасса.