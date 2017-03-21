Москва, 21 марта, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Плату за снятие наличных с карт Visa других банков намерено ввести руководство Сбербанка, сообщил журналистам сегодня, 21 марта, председатель правления кредитной организации Герман Греф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Да, мы видим такую возможность. Будьте клиентами Сбербанка, чтобы не платить комиссию», — сообщил глава Сбербанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта в СМИ появилась информация, что банки с середины февраля получили разрешение на сбор комиссии с клиентов за снятие наличных с карты Visa.

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Как утверждали банкиры, новые правила разрешили взимать комиссию, ранее не предусмотренную. При этом эксперты отмечали, что такие шаги банкам будут выгодны в том случае, если другие системы изменят свои правила тем же образом (Mastercard, «Мир»).

Mastercard идею одобряет, причём может изменить тарифы в ближайшие месяцы.20 марта старший аналитик Альпари Роман Ткачук заявил, что у ФАС возникнут некоторые вопросы к Visa и Mastercard по поводу комиссии с владельцев пластиковых карт.