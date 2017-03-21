Брюссель, 21 марта, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Лидеры Европейского союза проведут 29 апреля специальный саммит, посвященный выходу Великобритании из содружества, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что саммит может состояться только после того, как Лондон пошлет официальное уведомление о начале процедуры Brexit.

Данная встреча является необходимым шагом, который должен состояться прежде, чем начнутся переговоры между Великобританией и лидерами 27 стран-членов ЕС.

«Ввиду того, что было анонсировано вчера в Лондоне, я хочу проинформировать вас в том, что я созываю Европейский Совет в субботу 29 апреля, чтобы обсудить общую линию поведения на переговорах о Brexit», — подчеркнул Туск.

«Вы знаете, я лично желаю Великобритании не покидать ЕС, но большинство граждан Соединенного Королевства считает иначе. Поэтому мы должны делать все что от нас зависит, чтобы смягчить процесс размежевания для содружества», — резюмировал Туск.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенное Королевство объявит о начале процедуры выхода из ЕС 29 марта, после чего начнется двухлетний процесс размежевания ЕС и островного государства.

На фоне подготовки официального объявления даты начала Brexit глава британского правительства Тереза Мэй отправилась в тур по стране, в ходе которого Мэй посетит Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.