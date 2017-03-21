Москва, 21 марта, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Сбербанк занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка, сообщил глава банка Герман Греф журналситам.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Греф назвал «дискриминационным решением» введенный Киевом запрет на проведение межбанковских операций между украинской «дочкой» Сбербанка и материнской структурой.

«На сегодня мы занимаемся поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка. Надеемся, что нам такую возможность предоставят», — заявил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») обратил внимание на прозападное лобби в банковской сфере. «На мой взгляд, сегодня у нас в финансовом банковском секторе существует прозападное лобби», — сказал парламентарий. «Иначе как объяснить то, что с 2014 года руководство Сбербанка продолжает свою деятельность на территории Украины, фактически финансируя блокаду Крыма, карательные операции в Донбассе, нападения на наши нефтяные вышки в Черном море», — рассуждает депутат.

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Кроме того, российские парламентарии в своем заявлении выразили «крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений на Украине», пик которых пришелся на 14−15 марта 2017 года.

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Украинские банки с российским капиталом, в особенности подконтрольные государству, после присоединения к России Крыма и военных действий в Донбассе неоднократно подвергались различного вида нападениям. Ситуация обострилась после того, как 7 марта 2017 года Сбербанк России сообщил о готовности обслуживать владельцев паспортов самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР) согласно указу президента РФ.

Президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка Украины о введении санкций в отношении пяти банков с российским госкапиталом. Срок действия санкций — один год. Санкции введены в отношении украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ, «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет банкам выводить средства за пределы страны.