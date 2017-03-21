Ярославль, 21 марта, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Муниципальным предприятиям Ярославля, работающим в коммунальной сфере, не выгодно сотрудничество с единым информационным расчетным центром — АО «ЯроблЕИРЦ», внедрением которого занимается правительство Ярославской области. К такому выводу пришли депутаты муниципалитета, входящие в состав постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Павел Зарубин и Олег Ненилин

Народные избранники рассматривали вопрос вероятного сотрудничества «ЯроблЕИРЦ» с ОАО «Ярославльводоканал», АО «Яргортеплоэнерго», ОАО «Ярлифт» и муниципальным казенным предприятием «Информационный расчетный центр», который сейчас оказывает те же услуги по начислению коммунальных платежей и выставлению квитанций, который планирует оказывать «ЯроблЕИРЦ».

При этом у муниципального «ИРЦ» стоимость услуг значительно ниже, чем у ЯроблЕИРЦ. В среднем МКП «ИРЦ» оказывает услуги за комиссию в 0,58%, «ЯроблЕИРЦ» планирует комиссию в 3,9%. Правда, услуги «ИРЦ» не включают комиссию банков (в среднем 1%), так как жители сами могут выбрать, через какой банк платить. В комиссию «ЯроблЕИРЦ» уже включена безальтернативная комиссия «Промсвязьбанка». Но даже с учетом этой комиссии услуги муниципального центра более чем в два раза дешевле. При этом, как следует из официальной информации мэрии, обсуждается вариант сотрудничества, при котором муниципальный центр будет работать на субподряде у акционерного общества, производить начисления за коммунальные услуги, а «ЯроблЕИРЦ» будет печатать квитанции и собирать деньги.

«Как мы можем заключать с коллегами такого рода договор, если наши услуги для населения оцениваются в 0,5, 0,4, 0,33 процента», а точно такая же организация будет оказывать такие же услуги в несколько раз дороже?» — сказал председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Руководитель МКП «ИРЦ» Сергей Попов сказал, что переговоров с «ЯроблЕИРЦ» не вел, не знает, обладает ли это предприятие какой-либо материальной базой и людскими ресурсами, также он затруднился дать оценку возможному сотрудничеству с данной организацией. Само «ИРЦ» сейчас владеет базой данных жителей Ярославля стоимостью 50 млн, эта база данных используется при оказании муниципальных услуг, для системы ГАС «Выборы», при приватизации жилья и т.п. При этом коммерческая деятельность по начислению платежей позволяет снизить затраты бюджета города на работы центра по муниципальному заданию.

Директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын на вопрос депутатов о том, во сколько обходятся сейчас предприятию услуги по начислению платежей, сказал, что сейчас эти услуги оказывают сами управляющие компании бесплатно. При этом деньги не поступают управляющим компаниям, а перечисляются непосредственно «Ярославльводоканалу». Дополнительные затраты на сотрудничество с «ЯроблЕИРЦ» для водоканала составляют порядка 70 млн рублей в год, которые станут убытками предприятия. В настоящее время на предприятие направлена оферта от «ЯроблЕИРЦ», которая обсуждается.

«Я как член совета директоров прошу вас, чтобы вы обсуждали не только внутри себя, но и вынесли на совет директоров, который должен принять решение. Давайте в ближайшее время, 3 апреля проведем заседание и поставим точку в этом вопросе», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Во время обсуждения вопроса по сотрудничеству «Ярославльводоканала» с «ЯроблЕИРЦ» сотрудники регионального правительства — директор департамента ЖКХ Андрей Лукашов и советник зампреда правительства Павел Юхвидин покинули зал заседаний муниципалитета, так и не выступив. Руководство «ЯроблЕИРЦ» было приглашено на заседание, но его проигнорировало, прислав письменный ответ. Этот ответ депутатов не устроил.

«Информация от ЯроблЕИРЦ — какая-то отписка непонятная, нет информации от ЯроблЕИРЦ. Я не понимаю, что мы здесь тут воду-то толчем? Нужна информация о том, что правительство подразумевало, сводя всех в одну структуру. Если у нас есть вертикаль власти, и областное правительство приняло закон, которому все должны подчиниться, тогда всем надо посмотреть с точки зрения УФАС — нарушается конкуренция или не нарушается. Имеют ли право управляющие компании добровольно не заключать договор с ЕИРЦ или не имеют», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Сергей Смоленский («Единая Россия»).

Далее в ходе обсуждения депутаты пытались выяснить, кто в итоге заплатит 3,9% «ЯроблЕИРЦ», и пришли к выводу, что в случае с содержанием и ремонтом жилья управляющие компании могут провести собрания с собственниками многоквартирных домов и включить дополнительные услуги в тариф. В случае с муниципальным жилым фондом, размер платы установит мэрия. А для ресурсоснабжающих организаций дополнительные затраты либо станут убытками, либо будут включены в тариф, что приведет к росту платежей.

В итоге депутаты рекомендовали мэрии не заключать договоры с «ЯроблЕИРЦ» без собрания органов управления — советов директоров и балансовых комиссий, при заключении таких договоров руководствоваться исключительно законом и принципом конкурсных процедур. Депутат Анатолий Каширин предложил отложить внедрение «ЯроблЕИРЦ».

«Давайте аналогию проведем. Закон, который по водоотведению и водоснабжению правительство хотело срочно провести, мы высказали принципиальную позицию, и они на год это отложили. Мы можем сделать здесь так же. Мы можем высказать мнение муниципалитета. Если есть проблемы с управляющими компаниями, то надо прорабатывать этот вопрос с учетом интересов жителей. Зачем включать водоканал в эту схему, если у него нет проблем и появляются дополнительные затраты в 70 млн рублей?» — сказал председатель фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

Депутат от КПРФ Антон Голицын обратился по этому вопросу в прокуратуру. Он удивился, что ему не пришло, как обычно, уведомление о получении обращения и проведения проверки. Представитель городской прокуратуры сказала, что ответ от прокуратуры области в ближайшее время поступит.

Депутаты решили еще раз рассмотреть вопрос на плановом заседании муниципалитета в начале апреля, на котором и будет принято итоговое решение. За резолюцию проголосовали все присутствовавшие члены комиссии.