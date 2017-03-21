Барнаул, 21 марта, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края, готовясь к предстоящему паводку, который, по некоторым оценкам, может превзойти сильнейшее наводнение 2014 года, проводит инспекцию районов, наиболее проблемных в этом отношении. Дорогостоящие мероприятия проводятся для того, чтобы предотвратить разрушение зданий, мостов и коммуникаций. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного сегодня, 21 марта, на официальном сайте региона.

Антон Федотов Фрагмент совещания по подготовке паводку Красногорского, Бийского районов и города Бийска

К районам, которые были наиболее подвержены мощному воздействию паводковых явлений в 2014 году, отнесены, в частности, Красногорский, Бийский районы и город Бийск. Именно там сегодня и побывал глава алтайского правительства Александр Карлин.

Общаясь с жителями села Быстрянка губернатор рассказал о том, что из краевого бюджета выделены значительные средства на подготовку проекта строительства берегозащитной дамбы в этом селе. «Полмиллиона рублей на каждого жителя, проживающего в потенциально опасной зоне, — такова стоимость сооружения», — пояснил он.

В ходе встречи с главами сельских советов, директорами школ, заведующей амбулаторией, журналистами и местными жителями глава региона напомнил, что на устранение последствий наводнения 2014 года были направлены значительные средства — десятки миллионов рублей в каждую территорию.

«На строительство дамбы в поселке Зеленый Клин города Бийска было направлено почти 450 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. В Бийском районе проведена расчистка русел рек, в том числе на реке Катунь возле села Ростки», — подчеркнул Александр Карлин, заявив, что алтайское правительство готово продолжать такие работы и в 2017 году. По его словам, для этого и подготовлена проектно-сметная документация на строительство берегозащитной дамбы в селе Быстрянка Красногорского района, проведена ее экспертиза.

Также при подготовке к паводку-2017 серьезное внимание уделяется оценке уровня подготовки муниципалитетов по минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Необходимо также проследить, насколько эффективно осуществляется разъяснительная работа с населением.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина, муниципалитету Красногорского района уже рекомендовано упорядочить работу комиссий по оценке ущерба, уточнить списки проживающих в населенных пунктах граждан.

«Жители недостаточно четко понимают, что они должны делать при подготовке к паводку. Вопрос, с которого все начинается, — учет населения по фактическому месту проживания. Из-за безответственного отношения людей к оформлению документов до настоящего времени продолжаются судебные споры по вопросам возмещения ущерба и предоставления жилищных сертификатов. В таких случаях очень сложно добиваться от федеральных ведомств выделения средств», — подчеркнул Александр Карлин.

Также он обратил внимание на необходимость страхования имущества, что позволит в случае стихийного бедствия минимизировать ущерб, причиненный гражданам.

В школе села Малоугренево губернатор посетил урок безопасности для учащихся. Подобные занятия проведены во всех общеобразовательных учреждениях Алтайского края: ребят научили различать понятия «наводнение», «паводок», «половодие», понимать причины их возникновения и последствия. Такая форма работы с населением помогает и школьникам, и их родителям научиться действовать при угрозе и наступлении наводнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов Алтайского края, но последствия не были столь катастрофичными. Паводковая ситуация в 2016 году была стабильной. А в 2014 году регион постигло сильнейшее наводнение.

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Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей.