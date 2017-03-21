Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 15:22 — ИА Регнум.



Zakupki.gov.ru Эскиз ландшафтного дизайна

Выборочный капитальный ремонт правительственной резиденции, расположенной на улице Евдокимова, 132 Г в Ростове-на-Дону, регион потратит свыше 32,5 млн рублей. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Заказчиком выступает служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области. Средства на проведение работ будут направлены из областной казны. Победителя назовут в апреле.

В частности, исполнитель должен будет не только отремонтировать резиденцию изнутри, но и привести в порядок и озеленить территорию. Также будет усилена охрана объекта: по периметру установят камеры видеонаблюдения.

Напомним, в 2016 году 17 млн рублей потянули из регионального бюджета ремонт пруда и создание дизайнерского ландшафта по уже готовым эскизам. Согласно проекту, исполнитель должен был отремонтировать пруд, каскадный водопад из черного мрамора, плавающий аэратор, беседку, мостик через искусственный ручей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , главный финансовый документ донского региона на 2017 год принят с дефицитом в 10 млрд рублей. Параметры бюджета составляют 149 млрд рублей по доходам, расходы запланированы в размере 159 млрд рублей.