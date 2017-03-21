Тегеран, 21 марта, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Неразрешенность ряда политических вопросов, в частности по сирийскому послевоенному урегулированию и по возможному введению новых санкций из-за ядерной программы, способствуют тому, что Иран не стремится особенно поддерживать соглашение ОПЕК и других нефтедобытчиков о сокращении объемов производства черного золота. Об этом сегодня, 21 марта, в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Beao Карта-флаг Ирана

«Поведение Ирана вызывает действительно очень много вопросов. Непонятно, будет ли придерживаться он в дальнейшем этого соглашения о сокращении объемов добычи. Он смог выбить себе определенные уступки, ему разрешили дорасти до определенного уровня. Но непонятно, будет он останавливаться на этом уровне или нет. Противоречий с Ираном довольно много и со стороны Саудовской Аравии, и со стороны России», — говорит эксперт.

Речь идет, прежде всего, о противоречиях политических. Во-первых, по сирийской тематике. Юшков отмечает, что Тегеран видит, что Россия активно договаривается с Турцией, с Саудовской Аравией, с Израилем, а недавний визит Биньямина Нетаньяху в Москву тому подтверждение. Так, стороны напрямую обсуждают роль Ирана в сирийском конфликте, а точнее, в послевоенном обустройстве.

Дело в том, что, по мнению аналитика, сирийское государство на южных границах не сохранится по факту. Формально оно, возможно, будет существовать, но реально будет разделено на части сферы влияния. Влияние Турции — на севере Сирии, Израиль себе оставляет Голанские высоты, а Иран — в неком подвешенном состоянии. Россия остается на побережье Сирии.

«Куда девать Иран, совершенно неясно. Вроде как он один из ключевых игроков в войне против суннитских радикалов. Но с другой стороны, все участники конфликта требуют от России, чтобы Иран после военного урегулирования ушел. На этом, прежде всего, настаивает Израиль, чтобы не было шиитского пояса Иран-Ирак-Сирия, чтобы к его границам сильно не подходили шииты. Здесь мы расходимся с Ираном, потому что Россия в целом согласна с тем, чтобы Иран не усиливал свои позиции в регионе», — отмечает Юшков.

Во-вторых, актуален вопрос восстановления санкций против Ирана. Президент США Дональд Трамп настроен крайне радикально по отношению к Ирану. Американский лидер уже не раз указывал на то, что Тегеран необходимо сдерживать. Сама ИРИ не рвется выполнять соглашение по ядерной программе.

В результате, говорил эксперт, все это подталкивает Иран к тому, чтобы не особенно строго соблюдать соглашение по объемам сокращения добычи. Напротив, эта ближневосточная страна максимально увеличивает добычу, и пока не ввели санкции, хочет заработать, накопить финансовые средства. Но с уверенностью говорить о том, что Иран придерживается именно такой политики тоже не приходится.

«Я думаю, что вполне возможно, что он начнет играть самостоятельно в какую-то партию, никого не слушать по этим двум причинам. Во-первых, его не устраивает отношение по сирийскому вопросу с Россией и с остальными участниками. Во-вторых, его не устраивают риски попадания под новые санкции», — заключил ведущий аналитик ФНЭБ.

Напомним, что ранее заместитель Национальной иранской нефтяной компании по проектированию и разработке Голямреза Манучехри сообщил, что Иран начал добычу нефти из морских нефтяных пластов месторождения «Южный Парс». Извлечение нефти началось из семи подземных скважин. Цель состоит в том, чтобы добывать 35 тыс. баррелей нефти в сутки на первом этапе.

Однако, как обратил внимание Игорь Юшков, «Южный Парс» — это в большей степени газовое месторождение. Поэтому Иран увеличивает, прежде всего, объемы добычи газа. А по нему никакие ограничения не были обговорены.

Кроме того, стало известно, что объем добычи сырой нефти на месторождении Азар вырастет с текущих 15 тыс. до 30 тыс. баррелей в день к 21 мая 2017 года. По словам Манучехри, реализация проектов по увеличению коэффициента извлечения из иранских месторождений нефти откроет новую главу в нефтяной промышленности страны, которая в настоящее время имеет яркие перспективы, в свете последних технических исследований.

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