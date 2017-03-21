Астрахань, 21 марта, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Агропромышленный комплекс Астраханской области, несмотря на явные успехи, недостаточно пополняет государственную казну налогами. Так, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, в 2016 году в консолидированный бюджет Астраханской области от аграриев поступил 191 млн рублей налогов — это 1% от общих поступлений в бюджет. Эта сумма должна вырасти вдвое, заявил губернатор региона Александр Жилкин на заседании совета по реализации мероприятий, направленных на развитие регионального АПК, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе главы области 21 марта.

Jilkin.ru Сбор урожая

«Налоговая отдача от АПК в два раза меньше объёмов финансовой поддержки, которую вам оказывает государство», — обратился губернатор к аграриям, добавив, что на господдержку неэффективные хозяйства и хозяйства с нулевыми налоговыми отчислениями могут не рассчитывать.

Как доложил региональный министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Алексей Галкин, аграриям удалось довести объем валовой продукции отрасли до 40 миллиардов рублей с темпом роста 101,3%. Астраханская область по-прежнему удерживает лидерство по выращиванию овощей и бахчевых культур по России. Экспорт сельхозпродукции возрос в 5,5 раза. Результатом многолетней работы стало увеличение объема производства плодово-ягодной продукции. Площадь садов увеличилась еще на 62 га и составила около 330 га, из них 187,5 га садов интенсивного типа. Кроме того, развивается виноградарство. В 2016 году заложено 100 га в Лиманском районе. Возросло количество выращенной товарной рыбы, а также объем производства осетровых.

В текущем году государственная поддержки аграриев Астраханской области предусмотрена в размере 691 миллиона рублей, 128% к уровню 2016 года. Она сохранена по всем направлениям. Из Москвы на сегодняшний день поступило 94 млн рублей.

Александр Жиклин сообщил, что по договорённости с правительством Москвы в текущем году появится возможность поставлять продукцию на девять крупных рынков столицы под собственной маркой.

Добавим, что в 2017 году из-за теплого марта полевые работы начались на 20 дней раньше срока. На сегодня на 30 гектарах уже высажена ранняя капуста, на 200 — посеян лук. Также на 500 гектарах фермеры высадили ранний картофель. Всего в теплицах высеяно семян ранних овощей на 3 560 га в пересчете на открытый грунт.

По данным регионального Минсельхоза, в 2016 году в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета на господдержку сельхозтоваропроизводителей региона было направлено 516 млн рублей, 371 млн рублей из них выделила государственная казна. Так, в частности, 96,4 млн рублей пошли на субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, 80,3 млн — на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области.