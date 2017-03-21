Киев, 21 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшее время проверит еще одну участницу предстоящего международного конкурса «Евровидение-2017» Арцвик Арутюнян из Армении. Об этом, как передает Life.ru, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Стоп-кадр клипа Арцвик Арутюнян Fly With Mе

По его словам, молодая исполнительница могла выступать в Крыму, тем самым, нарушив законодательство Украины.

«Нельзя же Юлию Самойлову привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет, — заявил он. — Это будет несправедливо. В случае, если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы Украины уже подготовили документ о запрете въезда на территорию страны российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение».

«На эту минуту решение о запрете ее въезда еще не принято, но открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — сказал он.

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