Калуга, 21 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Пополнить население Калужской области переселенцами с Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области предложил на заседании регионального правительства управляющий Калужским отделением Сбербанка России Сергей Лукиян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

По словам Лукияна, в результате проведенного анализа, фокус-группой проекта были определены четыре основных сегмента для привлечения в регион миграционных потоков. Это жители Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Среди них: выходящие на пенсию по выслуге лет служащие специальных ведомств, военные пенсионеры, абитуриенты и их родители.

Определились и с главной целью на 2017 год — привлечь в Калужскую область 300 семей с Севера и Дальнего Востока. На это потребуется около 37 миллионов рублей. По расчетам специалистов, среднестатистическая семья с одним ребёнком, переезжающая на постоянное местожительство в Калужский регион, принесет в областную казну порядка 124 тысяч рублей в год в виде налогов.

Также известно, что переселенцы пополняют ряды квалифицированных кадров на предприятиях региона, вносят свой вклад в рост валового регионального продукта. Новые жители области активно покупают жильё у застройщиков, а это положительно сказывается на привлекательности калужского края для потенциальных инвесторов, считает Лукиян. Всего для переселения в Калужскую область с Севера и Дальнего Востока планируется привлечь порядка 20 тысячи человек.

В настоящее время миграционные потоки из указанных регионов Крайнего Севера, в основном, направляются в Москву и Санкт-Петербург, а также в Московскую, Белгородскую области и Краснодарский край. Предлагается перенаправить часть этих потоков в Калужскую область. «Мы должны создавать некий положительный информационный фон на Севере, чтобы там узнали о калужском крае и о том, как здесь хорошо жить», — заявил Сергей Лукиян.

Так, уже разработан прототип интернет-портала, зайдя на который потенциальные переселенцы смогут получить информацию о возможностях трудоустройства, получения образования и медицинской помощи в области. К созданию положительного информфона калужского региона планируется подключить социальные сети, а также СМИ Севера и Дальнего Востока.

К примеру, в Магаданской области открылось калужское землячество. Калужане также, установили контакты с властями Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Представителей правительств Чукотки и Камчатки ждут в Калуге в конце апреля. Представитель Сахалина в Калугу уже приезжал.

Глава калужского региона Анатолий Артамонов поддержал проект. «Это трудоспособные, грамотные люди, которые готовы работать, вносить свой вклад в развитие экономики, социальной сферы нашего региона, — подчеркнул Артамонов. — Надо этим заниматься обязательно, в том числе через имеющиеся там средства массовой информации. Пусть они узнают, что есть такая возможность — переехать в Калужскую область на постоянное место жительства, и об условиях, которые мы им создадим».

Напомним, Калужская область занимает площадь 29,7 тысяч квадратных километров (65-е место по стране). Административный центр — Калуга, крупные города — Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец. Область состоит из 311 муниципальных образований: 24 районов, 2 городских округов, 26 городских и 259 сельских поселений. Население — 1,01 млн человек: городское — 768,7 тысячи, сельское — 241 тысяча. За 2016 год средняя зарплата по региону составила 31 504 рубля и выросла на 5,3%.по сравнению с 2015 годом.