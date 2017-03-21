Хельсинки, 21 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Через финские компании из России было выведено около 20 млн евро в рамках крупнейшей операции по отмыванию денег в Восточной Европе «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), сообщает финский национальный вещатель YLE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Большая часть платежей производилась через скандинавский банковский концерн Nordea. Участниками схемы по отмыванию денег из Росси стали 30 финских компаний. Представители данных фирм уже заявили прессе о том, что не знали о происхождении денежных средств. По информации издания, замешанные в скандале финские компании поставляли за рубеж, в частности, меха, компьютеры, стройматериалы и электроинструменты.

Напомним, что ранее британская газета The Guardian сообщила о результатах своего расследования, согласно которым в рамках операции «Глобальная прачечная» из России в страны Евросоюза с 2010 по 2014 год было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов.

По данным издания, участниками международной схемы по отмыванию огромных денежных сумм стали примерно 500 человек, среди которых — российские олигархи, московские банкиры и лица, имеющие связи с ФСБ или являвшиеся сотрудниками этого ведомства. В документах, попавших в распоряжение газеты, приведены подробные сведения о 70 тыс. банковских операциях. Из них 1,92 тыс. транзакций были выполнены банками Великобритании.

Информацию о финансовых махинациях газете The Guardian и СМИ-партнёрам в 32 государствах предоставил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crimeand Corruption Reporting Project, OCCRP). OCCRP, в свою очередь, узнал о международной схеме по отмыванию денег из России от анонимных источников.