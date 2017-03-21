Брейтово, Ярославская область, 21 марта, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Ярославским УФАС России возбуждено дело о нарушении закона «О защите конкуренции» в отношении администрации Брейтовского муниципального района Ярославской области и МУП «Коммунальное хозяйство». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы

УФАС по Ярославской области

В июле 2016 года администрация Брейтовского района и МУП «Коммунальное хозяйство» заключили соглашение «О предоставлении субсидии из бюджета Брейтовского муниципального района на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону» на сумму 700 000 рублей. В сентябре 2016 года перечень мероприятий был изменён, его дополнили пунктами «Выполнение мероприятий по выделению денежных средств из областного бюджета по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Брейтовского муниципального района» и «Водозабор». Через четыре дня районная администрация заключила с предприятием дополнительное соглашение об увеличении затрат местного бюджета почти в пять раз, т. е. до 3 миллионов 226 тысяч рублей. В конце 2016 года денежные средства были переведены на банковский счет МУП «Коммунальное хозяйство», несмотря на то, что финансирование субсидий должно осуществляться на основании договоров, заключенных «Коммунальным хозяйством» с подрядными организациями, выбранными на основании конкурентных процедур. Однако работы выполнялись самим муниципальным предприятием.

«Для определения исполнителя по данной муниципальной программе администрацией района должны были проводиться конкурсные процедуры в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок». Однако уже в муниципальной программе был прописан исполнитель, на которого были возложены обязательства проведения конкурентных мероприятий. Стоит отметить, что и здесь торгов не было — работы выполнялись самим муниципальным предприятием. Все это ограничило доступ хозяйствующих субъектов на рынок жилищно-коммунальных услуг. Интересно и то, что не изменив объем работ в натуральном выражении по мероприятиям, которые изначально были предусмотрены муниципальной программой, администрацией был существенно изменен объем их финансирования в сторону увеличения затрат местного бюджета», — прокомментировал решение антимонопольщиков врио руководителя ярославского отделения УФАС России Иван Паутов.

В администрации Брейтовского района несколько иной взгляд на ситуацию.

«Мы выделяли субсидию МУП «Коммунальное хозяйство» на основании актов выполненных работ. Проверять заключали ли они договора с подрядными организациями мы не должны были», — заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления финансов администрации Брейтовского района Галина Гусева.

О дальнейших действиях районные власти говорить отказались, сославшись на то, что документы из УФАС ещё не поступили в администрацию.