Самара, 21 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Еще в 2015 году бывший министр МВД РФ, ныне вице-президент ПАО «Транснефть» по безопасности Владимир Рушайло поставил на вид руководству ГУ МВД по Самарской области, что пятая часть от всех незаконных врезок в стране приходится на Самарский регион. И вот новый прецедент. В ночь на 18 марта 2017 года в Волжском районе с поличным задержана ОПГ, выкачавшая из трубопровода АО «Транснефть — Приволга» по предварительной оценке не менее 6,9 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму около 150 млн рублей. Такую информацию предоставило УФСБ по Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Задержаны семь членов ОПГ, среди них организаторы преступного бизнеса. В ходе спецоперации сотрудники УФСБ обнаружили пять автобойлеров с нефтью массой около 115 тонн, а также нефтеврезку в трубопровод АО «Транснефть-Приволга».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Отметим, АО «Транснефть — Приволга» является дочерним предприятием ПАО «Транснефть». Штаб-квартира АО «Транснефть — Приволга» находится в Самаре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2015 года на межведомственном совещании в ГУ МВД по Самарской области с участием представителей топливно-энергетического комплекса бывший министр МВД страны — вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Владимир Рушайло поставил на вид руководству полиции региона, что на Самарский регион приходится 21% от всех врезок в трубопровод предприятия в 57 регионах страны.

Он заявил также о том, что в Самарской области активно функционируют «некие небольшие объекты по переработке нефти, на которых может быть организован сбыт краденого из нефтепроводов топлива».

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Тогдашний начальник ГУ МВД региона Сергей Солодовников (отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина 9 марта 2017 года) признал, что имеются недоработки в борьбе с нелегальными нефтеперерабатывающими мини-заводами, которые, занимаются скупкой нефти. По его словам в 2015 году полиция при содействии службы безопасности одной из топливно-энергетических компаний задержала три преступные группы в момент хищения нефти и нефтепродуктов.

Согласно официальной статистике Солодовникова, в 2014 — 2015 годах задержаны 43 подозреваемых в причастности к незаконным вмешательствах в функционирование нефтепроводов. В целом, как заявил начальник полиции региона, в 2015 году снижение всех фактов изготовления несанкционированных врезок на трубопроводном транспорте составило 30%. По итогам совещания его участники выработали долгосрочную стратегию взаимодействия, приняли ряд решений, касающихся совместной деятельности по выявлению и пресечению преступлений в сфере ТЭК.