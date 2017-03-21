Ярославль, 21 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Врачи лечебных учреждений Ярославской области жалуются на ухудшение условий труда. В частности, работодатель лишает их дополнительного отпуска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Объединении профсоюзов Ярославской области.

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Речь идет о вступлении в силу федерального «Закона о специальной оценке условий труда» или так называемой спецоценке. Закон был принят еще три года назад, но его отдельные нормы коснулись врачей только сейчас. В лечебных учреждениях проводится переоценка вредных факторов, причем как правило в сторону их снижения. В результате врачи лишаются ряда дополнительных льгот, положенных за вредные условия работы.

«В первую очередь речь идет об уменьшении дополнительного отпуска. По субъективной оценке у ряда врачей оплачиваемый отпуск уменьшается на 7 дней в год. Это было ожидаемо, о законе было известно, и де-юре работодатель прав. Но де-факто происходит ухудшение условий труда», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Объединения профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев.

По словам Сергея Соловьева, врачи обращались в профсоюзы и региональное отделение Общероссийского народного фронта. Но пока решения проблемы нет. Вопрос будет обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии в четверг, в состав которой входят профсоюзы, представители работодателей и Правительства Ярославской области.

«Мы будем отстаивать свои тезисы. Если речь идет об изменении оценки условий труда, то нужно проводить мероприятия по улучшению этих условий», — сказал Сергей Соловьев.