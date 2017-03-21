Москва, 21 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Комментарии по поводу сообщений западных СМИ о предстоящем визите в Россию госсекретаря США Рекса Теллирсона будет уместно давать только после появления официальных объявлений со стороны российского и американского внешнеполитических ведомств, сообщил журналистам 21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков предложил не требовать ответа, прежде чем поступят сообщения, имеющие официальный статус.

«Не заявления Reuters, а всё-таки когда официально Госдепартамент и Министерство иностранных дел сначала сообщат о визите», — сказал он.

В западных СМИ гипотетический визит Тиллерсона уже обсуждается. Так, 21 марта испанское издание El País написало, что нынешняя американская администрация слишком сильно ориентируется на Москву, отказывая в должном внимании своим партнёрам по НАТО и альянсу в целом.

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Напомним, Reuters сообщило дату приезда Тиллерсона в Москву — 12 апреля. В МИД России информацию СМИ комментировать не стали.

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Стоит напомнить, ранее Песков объявлял, что встреча с Тиллерсоном в график встреч президента России Владимира Путина пока не вписана. При этом он не исключил теоретической возможности такой встречи.