Москва, 21 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Основной причиной возврата к теме налога с продаж является необходимость наполнения региональных бюджетов в условиях снижения поступлений от налога на прибыль. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 марта партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Сергей Челышков, комментируя намерение правительства вернуть налог с продаж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«В соответствии с действовавшим ранее законодательством объектом обложения налогом с продаж являлись операции по реализации физлицам товаров, работ и услуг на территории субъекта РФ, если такая реализация осуществляется за наличный расчет, а также с использованием расчетных или кредитных банковских карт», — напомнил эксперт.

Поэтому администрирование налога с продаж выглядит, на первый взгляд, проще, так как расчет суммы налога прост, не предусматривает возмещения, проверки поставщиков, раздельного учета и других сложностей, присущих НДС, подчеркнул он.

«Однако основная проблема, которая неминуемо встанет перед налоговыми органами — это его собираемость. Надежно контролировать факт реализации можно только у крупных торговых сетей, доля которых в общем объеме розничной торговли все еще относительно невелика. Контролировать продажи на рынках и через мелкие торговые точки будет затруднительно. К примеру, на момент отмены налога с продаж доля его собираемости была ниже 50%, что и послужило основной причиной его отмены», — рассказал эксперт.

«Основной причиной возможности возврата к налогу с продаж, на мой взгляд, является необходимость наполнения региональных бюджетов вследствие необходимости замещения выпадающих доходов из-за снижения поступлений от налога на прибыль и необходимости выполнения указов президента. Очевидно, однако, что от этого в большей степени выиграют регионы с развитыми розничными сетями: Москва, Санкт-Петербург. При этом можно ожидать уклонения от уплаты налога путем сокрытия части выручки продавцами, что отразится также и на собираемости НДС и налога на прибыль», — добавил Челышков.

Введение налога с продаж приведет также и к другим негативным последствия, считает эксперт.

«К последствиям возвращения налога можно также отнести увеличение инфляции, повышение общего налогового бремени, а также снижение конкурентоспособности российских производителей. Поэтому общий эффект для экономики в долгосрочной перспективе будет отрицательным, а фискальная функция данного налога вряд ли будет выполнена в полном объеме», — полагает он.

При этом эксперт подчеркивает, что предлагаемый налог с продаж нельзя считать аналогом торгового сбора, который сейчас существует в городах федерального значения. «Торговый сбор нельзя считать аналогом налога с продаж, так как он не зависит от выручки. Скорее всего, он будет сохранен», — прогнозирует эксперт.

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Предлагаемое Минфином повышение НДС до 22% могут заменить действовавшим ранее в России налогом с продаж (НСП), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве. Налог с продаж может появиться в России уже в 2019 году. Если предложение Минфина не пройдет, альтернативой ему станет введение дополнительного налога на муниципальном и региональном уровнях. По данным источника, в настоящее время правительство только обсуждает механизм, но не величину ставку налога: администрировать НДС стало значительно легче с введением ККТ, которая подключена к интернету. Впервые в России НСП был введен в 1991 году, максимальная его ставка составляла 5%, затем он был заменен НДС.