Иркутск, 21 марта, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Сегодня, 21 марта состоялась пресс-конференция подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье», посвященная итогам прошлого и планам на грядущий сезон дорожного строительства. Дороги в России, особенно с приходом весны, напоминают о себе состоянием, оставляющем желать лучшего. Иркутская область — один из регионов с самыми опасными дорогами. В Федеральном дорожном агентстве подготовили масштабный план по ремонту дорог в этом регионе.

Наталья Стрельцова REGNUM Ремонт дороги

«В этом году мы рассчитываем привести в нормативное состояние 28 объектов в Иркутской области — это 260 километров федеральных трасс и 691 метр искусственных сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено около 8 миллиардов рублей», — заявил Николай Рейнет, начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

В числе самых масштабных проектов были названы два участка трассы Р-255 «Сибирь» в обход городов Усолье-Сибирское и Тулун. Первый участок — это более 42 километров, второй — 41 километр. Оба объекта включают в себя не только работы по восстановлению дорожного полотна, но и ремонт, строительство мостов, эстакад и развязок.

Большая часть затрат и объема работ по ремонту и строительству дорог придется на трассу Р-255 «Сибирь». Свыше 160 километров будет отремонтировано в соответствии с нормативами.

Существенный объем работ придется и на трассу Р-255 «Сибирь» — более 160 км этой автодороги приведут в нормативное состояние, в том числе речь идет о реконструкции четырехкилометрового участка в Тулунском районе.

Сроки начала ремонта вышеуказанных участков не определены. В ведомстве ждут положительные заключения Главгосэкспертизы. А вот проект строительства обхода Усолья-Сибирского вышел на финальную стадию согласования — старт работ намечен на 2019 год.

Также будут отремонтированы и обновлены следующие участки дорог в Иркутской области: 90 км автодороги А-331 «Вилюй», закончить все работы планируется к 2020 году и участок трассы «Байкал» (с 47 по 55 километр). Сроки старта работ на объектах не называются. Николай Рейнет отметил, что это начнется в скором времени.

Конкретные сроки окончания ремонта в рамках 2017 года на некоторых участках все же были названы. Это капитальный ремонт моста через реку Илим, расположенный на трассе А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе, и еще какие-то семь искусственных сооружений, какие именно, это не сообщалось.

Вполне возможно, что выполненные работы позволят Иркутской области покинуть рейтинг самых опасных дорог в России, который был составлен межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог» по итогам 2016 года. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации 27 января 2017 года.

Согласно рейтингу, регион имеет оценку выше двух, что соответствует высокой дорожной опасности.