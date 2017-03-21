Мадрид, 21 марта, 2017, 13:18 — ИА Регнум. «Свой первый визит в качестве Государственного секретаря Рекс Тиллерсон совершит в Россию, и будет это в апреле, — пишет издание. — Это очень показательный ход, особенно, если принять во внимание отказ Тиллерсона от участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 5−6 апреля. Отношение у главного дипломата США к Североатлантическому альянсу не очень теплое: еще до инаугурации Трампа он назвал НАТО «устаревшей» организацией».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Справедливости ради газета отмечает, что во время натовского саммита Тиллерсон будет занят не «российскими делами», а собирается принять председателя КНР Си Цзиньпиня в Вашингтоне.

«После утверждения главой Госдепа Тиллерсон стал высказываться в адрес НАТО более умеренно, однако, с другой стороны, начал давить на финансовую сторону вопроса, требуя, чтобы все члены альянса направляли 2% своего ВВП на военные нужды, — напоминает El País. — Вполне возможно, что руководителю Госдепартамента приходится лавировать между датами таким образом, чтобы не ухудшить перспектив отношений с Кремлем. Ведь НАТО в свое время создавалось, как «зонтик» от угрозы со стороны Советского Союза, и поездка в Москву сразу после встречи с коллегами по этой военной организации могла быть истолкована в России как проявление недружественности. Сага об отношениях команды Трампа с Кремлем еще не закончилась, и видимо, будет продолжаться еще долго».