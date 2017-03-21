Вашингтон, 21 марта, 2017, 13:14 — ИА Регнум. 18 марта в штате Калифорния (США) прошел турнир по смешанным единоборствам Conquer Fighting 3, на котором были дисквалифицированы двое бойцов ММА Фард Мохаммед и Виндсон Рамос. Причина — драка спортсменов, которую они устроили после остановки боя. Соответствующая видеозапись обнародована на портале YouTube.

Скриншот с видео The Weirdest MMA Figt Ever Double DQ WTF Драка после боя

На коротком видео видно, как рефери пытается остановить бой после нарушения одного из спортсменов, однако «гладиаторы» продолжают «выяснять отношения».