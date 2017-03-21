Ярославль, 21 марта, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Ученика ярославской школы № 32 Валентина Шушарина наградили государственной наградой — медалью «За отвагу на пожаре». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Фото аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области Валентин Шушарин

В августе 2016 года рабочие ремонтирующие крышу деревянного дома семьи Шушариных ушли на обед и оставили включённым электроинструмент. Случилось короткое замыкание и кровля загорелась. Глава семейства Игорь Шушарин попытался потушить пожар самостоятельно, но не справился и оказался в огненной ловушке. Двенадцатилетний Валентин взял молоток и стать ломать изнутри крышу дома. Доски сломались и отец смог выбраться. Мальчик вывел из дома бабушку, маму и сестру. После чего ещё помог отцу вытолкать машину из гаража.

Про поступок мальчика стало известно почти случайно — мама героя обратилась за помощью в восстановлении крыши. Из резервного фонда губернатора Ярославской области было выделено 100 тысяч рублей, а уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин обратился в ярославское Управление МСЧ с ходатайством о награждении Валентина Шушарина государственной наградой.

Спустя полгода медаль нашла юного героя Начальник ГУ МЧС РФ по Ярославской области генерал-майор внутренней службы Олег Бочаров, вручая награду, сказал, что получить такую медаль очень почетно даже для пожарного, а награждение школьника ею — первый раз на его памяти.