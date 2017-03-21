Чебоксары, 21 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате перед работниками ГУП «Чувашавтотранс» хотят погасить до июня 2017 года. В марте планируется подписать соглашение с предварительными сроками погашения зарплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии по итогам планёрки в правительстве и рабочей группы под председательством главы Минтруда Максима Топилина.

ИА REGNUM 18 марта, Чебоксары. Одной из основных тем митинга стала ситуация на «Чувашавтотрансе»

Проблема с задолженностью по зарплате на «Чувашавтотрансе», которая в феврале превышала 60 млн рублей, стала предметом обсуждения на межведомственной рабочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе регионов РФ. Заседание состоялось в Москве под председательством министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

«В адрес Чувашской Республики будут два поручения. Первое — до 1 апреля совместно с профсоюзом, руководством предприятия и отраслевым министерством провести встречу с работниками и подписать соглашение с предварительными сроками погашения долгов по заработной плате. Второе — до июня задолженность по зарплате должна быть закрыта», — приводит ГТРК «Чувашия» комментарий премьер-министра Чувашии Ивана Моторина по итогам заседания. По его словам, выработан план мероприятий, предусматривающий поэтапное погашение задолженности по зарплате сотрудникам предприятия. Поставлена задача погасить долги до июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда РФ Максим Топилин пообещал «взять на контроль» ситуацию на государственного унитарном предприятии «Чувашавтотранс». «Попытаемся тему эту решить. И силовыми способами в том числе», — заверил на «правительственном часе» в Госдуме федеральный министр, отвечая на вопрос депутата от Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»).

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Между тем, региональные власти всю ответственность за ситуацию на предприятии переводят на неэффективную работу «прежнего руководства». «Несмотря на проблемы с выплатой зарплаты для собственных сотрудников, руководство предприятия находило средства для аренды транспорта и водителей у частных компаний, с которыми расплачивались своевременно, в том числе с использованием авансовых платежей. При этом сегодня более половины подвижного состава «Чувашавтотранс» фактически не используется. И это только один из примеров», — говорится в официальном релизе. «Сейчас деятельность предприятия приносит ежедневно убыток в 600−700 тысяч рублей, то есть предприятие продолжает тонуть», — констатирует глава Минтранса Чувашии Владимир Иванов.

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев считает, что проблемы «Чувашавтотранса» «до последнего времени носили системный характер». По его словам, «сегодня важно провести полный комплекс мероприятий в рамках плана по финансовому оздоровлению предприятия, оптимизировать структуру и материальную базу». «Всё это будет сделано при содействии правительства Чувашии», — цитирует пресс-службе словаИгнатьева. Руководитель республики также подчеркнул, что «если нужно в административные отпуска отправлять людей — их надо отправлять», при необходимости — переобучать и трудоустраивать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители уже дважды бастовали. 29 ноября 2016 года в рейс не вышли десять водителей Урмарского ПАТП, 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 человек. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. Это стало темой митингов и протестных акций в Чувашии. 18 марта коммунисты и справороссы выли поддержать работников «Чувашавтотранса». «Боль одна», — говорила оппозиция, объясняя своё совместное присутствие.

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