Москва, 21 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Пользователи «ВКонтакте» из-за сбоя получили доступ к служебным разделам сайта. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

geralt Сеть. Интернет

«Сегодня (21 марта) около полуночи в результате непредвиденного сбоя пользователи на несколько минут получили доступ к некоторым служебным разделам сайта, — говорится в сообщении. — Результаты сбоя уже устранены».

Отметим, что в настоящее время сейчас сайт «ВКонтакте» работает в штатном режиме.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой, в результате которого пользователи в течение часа видели на своих страницах разделы, доступные только модераторам.

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